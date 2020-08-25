إخلاء سبيل مدرس بكفالة 5000جنيه لمخالفته قرار حظر الدروس الخصوصية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قررت نيابة شبين القناطر، إخلاء سبيل "مدرس" من سرايا النيابة بضمان مالى قدرة 5 ألاف جنيه، لقيامه بمخالفة قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات، حيث قام بجمع مجموعة من الطلاب، وأعطى لهم درس خصوصى.

كانت معلومات وردت لمأمور مركز شبين القناطر، تفيد قيام مدرس يدعى " م ا " من إحدى قرى مركز شبين القناطر، بتجميع الطلاب وإعطاءهم درس خصوصى مخالفا بذلك قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وحظر الدروس الخصوصية.

تم إخطار اللواء فخر العربى مدير الأمن، فانتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وتم ضبط المدرس أثناء قيامه بإعطاء دروس خصوصية لبعض الطلاب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 5 ألاف جنيها.