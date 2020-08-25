اليوم السابع
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إحالة سائق "توك توك " وعاطل للجنايات بتهمة ترويج المخدرات فى مدينة السلام

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:58 م
إحالة سائق "توك توك " وعاطل للجنايات بتهمة ترويج المخدرات فى مدينة السلام مخدرات - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة السلام ، اليوم الثلاثاء ،بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لترويج المواد المخدرة بمدينة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام، معلومات  عن بقيام سائق " توك توك "  بالاشتراك مع عاطل ، بالاتجار في المواد المخدرة ، وأكدت التحريات صحة الواقعة ، وبتقنين الاجرءات تم ضبط المتهمين داخل مسكن المتهم الأول "  ح.ا.م "  سائق توك توك والثاني " ع.س.ا  " عاطل وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة 300 جرام من الحشيش المخدر و20 قرص مخدر ومبلغ مالي2000 جنية و3 هواتف محمولة ، وبسؤالهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.


مخدر الحشيش

تشكيل عصابى

ترويج المخدرات

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