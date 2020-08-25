إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، يرافقه عبد العليم حماد من العاملين بالإدارة لمتابعة مراكز شباب إدارتى الخانكة وشبين القناطر، وذلك في إطار تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب.

وشملت المتابعة مركز شباب القلج ومركز شباب سندوة التابعين لإدارة شباب الخانكة، حيث تبين للجنة انضباط العاملين وممارسة النشاط بشكل كامل، فى حين وجد مركاز شباب كفر حمزة مغلق، وغياب بعض العاملين بمركز شباب الأمل ومركز شباب 23 يوليو.

وفي إدارة شباب شبين القناطر، شملت المتابعة مركز شباب تل بني تميم ومركز شباب كفر الصهبي ومركز شباب منشأة الكرام ومركز شباب الشيخة سالمة، وتبينت لجنة المتابعة من انضباط العاملين وممارسة النشاط بشكل كامل، بينما وجد مركز شباب كفر طحوريا مغلق.

وأوصت اللجنة بالاهتمام بنظافة المراكز واستغلال المساحات الموجودة والغير مستغلة بمركز شباب 23 يوليو، وطرحها للاستثمارت لزيادة إيرادات المركز، كما تابعت اللجنة أعمال الإنشاء الخاصة بالملعب المنجل بمركز شباب الشيخة سالمة واستكمال باقي الإجراءات القانونية الخاصة بترميم المبنى الإداري لمركز شباب سندوة.

كما شددت اللجنة، على تنفيذ اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب العمل على تغطية الأسلاك الكهربائية والفيش المكشوفة حفاظا على المترددين على المركز.

وأمر "الصبروط"، بإحالة العاملين المتغيبين والعاملين بالمراكز المغلقة للشؤون القانونية للتحقيق في تغيبهم عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.