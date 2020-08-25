أمن قنا يداهم ورشة سلاح بقنا يديرها عنصر إجرامي

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بقنا لاشتراكه مع آخر فى إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام "عاطل – مُقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط - سبق إتهامه فى 7 قضايا "إطلاق أعيرة نارية ، مقاومة سلطات ، إتلاف ، سلاح وذخيرة" بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها (كائنة بالمنطقة محل سكنه).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا وتبين عدم تواجده وتم ضبط "مسجل شقى خطر - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى - سبق إتهامه فى 21 قضية "سرقة متجر ، سرقة متنوعة ، سلاح بدون ترخيص ، مخدرات ، ضرب ، تبديد ، سرقة وسائل نقل" ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 8 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "تبديد ، سرقة ، سلاح أبيض" بإجمالى مدد حبس بلغت 6 سنوات) وعُثر بداخل الورشة على "فرد خرطوش - 8 طلقات خرطوش من ذات العيار - عدد من أجزاء الأسلحة النارية - العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع"، بمواجهة المتهم إعترف بإشتراكه مع الهارب فى تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود ضبط المتهم الهارب.