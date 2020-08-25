ألمانيا تحذر من السفر إلى باريس بعد ارتفاع الإصابة بوباء كورونا

كتبت: هناء أبو العز

حذرت وزارة الخارجية الألمانية ، من السفر إلى باريس و منطقة الريفيرا جنوب شرق فرنسا، وذلك مع استمرار ارتفاع الإصابات بوباء كورونا.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها: أنها حذرت من القيام برحلات سياحية غير ضرورية إلى منطقة إيل دو فرانس التي تضم العاصمة لفرنسية ومنطقة بروفانس ألب-كوت-دازور الجنوبية التي تشمل مرسيليا ونيس، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك .

وكانت السلطات البريطانية أعلنت يوم الجمعة الماضي أن المسافرين العائدين من فرنسا سيُطلب منهم أن يشهدوا بأنفسهم على أنهم لا يعانون من أعراض فيروس كورونا المستجد، وأنهم لم يخالطوا حالة إصابة مؤكدة، في غضون 14 يوما قبل السفر.

كما طلبت من المسافرين العائدين من فرنسا عزل أنفسهم لمدة 14 يوما عند عودتهم بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الفرنسية أمس الاثنين، عن تسجيل 1955 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال اليوم الأخير، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 244 ألفا و854 حالة، وحصيلة الوفيات 30528 حالة.

يذكر أن فرنسا سجلت خلال الأيام ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كوررونا، وبلغ حالات الإصابة أول أمس الاحد 4897 حالة إصابة جديدة وهو اعلى معدل إصابات يومية منذ نهاية الحجر الصحي، الذي استمر لشهرين وانتهى فى مايو.