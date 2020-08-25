أسوان تستكمل مشروعات الصرف الصحى ومحطات المعالجة بإدفو وكوم أمبو.. صور

أسوان – صلاح المسن

تولى الدولة اهتماماً كبيراً لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض محافظة أسوان، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتتواصل الجهود لاستكمال المشروعات التنموية بمحافظة أسوان، وخاصة فى قطاع مشروعات الصرف الصحى واستكمال كافة مكونات محطات المعالجة الجديدة.

فى مركز إدفو بأسوان، واصلت الجهة المنفذة لمشروع محطة المعالجة في المحاميد بمركز إدفو، أعمال توصيل كابل كهرباء لتغذية محطة المعالجة، حيث تم مد كابل الكهرباء لتغذية المحطة من محطة محولات كهرباء السباعية، وتم الانتهاء من 50 % من الأعمال الجارية بخط الكهرباء بداية من محطة محولات السباعية شرق، وصولا لمحطة المعالجة الثلاثية بطول 22 كيلو متر.

وقرر العميد محمد البنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان، تشكيل لجنة لمتابعة الإنتهاء من كابل الكهرباء المغذى لمحطة المعالجة بالمحاميد، وذلك فى إطار متابعة المشروعات التنموية التى تجرى فى مركز ادفو وخاصة مشروعات الصرف الصحى.

وبعد الزيارة السابقة لمحطة معالجة الصرف الصحى بالمحاميد، والتى تبين من خلالها الانتهاء من المحطة وتبقى الإتهاء من الكابل المغذى للمحطة بداية من محطة محولات السباعية بطول 22 كيلو متر ووجود بعض المعوقات تتعلق بالمسار.

وكلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، علاء الدين حسين أدم، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو، بالمتابعة على الطبيعة وسرعة الإنتهاء من المسار وتم من خلال اللجنة المشكلة من الوحدات المحلية بالحجز بحرى وقبلى وهندسة كهرباء ادفو والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والإتفاق على المسار النهائى المتبقى منه 12 كيلو وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة وأى تصاريح قد تلزم.

وأكد العميد محمد البنا، بأنه تمت مخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى دراسة إدراج قرية اللديد بالمرحلة الأولى للتشغيل نظرا لارتفاع منسوب المياه الجوفية والنشع.

وفى نفس السياق يأتى فى مقدمة مشروعات الصرف الصحى بمحافظة أسوان مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة الصرف الصحى بالحاجر بإدفو شمال محافظة أسوان بتكلفة تقديرية 239 مليون جنيه وتصل طاقتها إلى 14 ألف م3 يومياً مع وصول التوسعات المستقبلية إلى 27 ألف م3 بعد تحويلها من محطة تضم برك الأكسدة إلى المعالجة الثلاثية طبقاً للمعايير والإشتراطات الصحية والبيئية العالمية، والمحطة تخدم أكثر من 70 % من سكان مدينة ومركز ادفو للقضاء نهائياً على مشاكل الصرف الصحى بأكبر مراكز ومدن المحافظة.

من ناحية أخرى تفقدت القيادات المحلية بكوم إمبو بأسوان تحت إشراف اللواء وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية، أعمال مشروع الصرف الصحى المقرر إنشائه بالكاجوج بكوم امبو وقام محمد عبد المنعم رئيس الوحدة المحلية لقرية الكاجوج بالمرور الميدانى لموقع محطة المعالجه لمشروع الصرف الصحى والتى تقع ناحية شرق قرية الكاجوج على مسافه 6 كيلومتر وهى طول خط الطرد الذى تم نهوه من محطه الرفع لمحطه المعالجة.

وفى مركز نصر النوبة قامت الوحدة المحلية لمجلس قروى عنيبة بمركز نصر النوبة بتسليم موقع محطة الرفع الجديدة للشركة المنفذة للبدء فى المشروع، وكما تشهد العديد من مشروعات الصرف الصحى بأسوان زيادة فى فى معدلات نهوها والاسراع فى تسليمها، كما يتم تكثيف الجولات الميدانية المستمرة من التنفيذيين لمتابعة كافة المشروعات للإسراع فى نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات وتذليل المعوقات التى تواجه تشغيل مشروعات الصرف الصحى.

ومن مشرعات الصرف الصحى الهامة بمحافظة أسوان، مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحى بمدينة كلابشة سيشمل مدينة كلابشه و8 قرى هى قورته و العلاقى ،و ماريا ومرواو، وجرف حسين وأبوهور والمضيق وقرشه، بتكلفة إجمالية 318 مليون جنيه، وهذا المشروع الضخم يتضمن إحلال وتجديد الخطوط والشبكات بأقطار مختلفة، بجانب 4 محطات رفع، مع تغيير خطوط مياه شرب القديمة التى تعترض مسار المشروع، كما تم التنسيق الكامل بين الوحدة المحلية لمدينة كلابشة ومسئولى المرافق، والشركات المنفذة للمشروع بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إعادة الشئ لأصله فور الإنتهاء من المشروع.

ويعتبر مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحى بمدينة كلابشة ضمن مشروع متكامل يخدم كلابشة و 8 قرى مجاورة تابعة لمركز نصر النوبة، وذلك فى إطار المشروعات الممولة من صندوق تحيا مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

_متابعه ميدانية لمشروع الصرف الصحي بكوم امبو (1)



_متابعه ميدانية لمشروع الصرف الصحي بكوم امبو (2)



_متابعه ميدانية لمشروع الصرف الصحي بكوم امبو (5) (1)



تسليم موقع محطة الرفع الجديدة للشركة المنفذة بمركز نصرالنوبة (1)



تسليم موقع محطة الرفع الجديدة للشركة المنفذة بمركز نصرالنوبة (3)



تسليم موقع محطة الرفع الجديدة للشركة المنفذة بمركز نصرالنوبة (4)



تسليم موقع محطة الرفع الجديدة للشركة المنفذة بمركز نصرالنوبة (9)



تسليم موقع محطة الرفع الجديدة للشركة المنفذة بمركز نصرالنوبة (11)



تسليم موقع محطة الرفع الجديدة للشركة المنفذة بمركز نصرالنوبة (20)



مد كابل كهرباء لتغذية محطة المعالجة بالمحاميد باسوان (4)



مد كابل كهرباء لتغذية محطة المعالجة بالمحاميد باسوان (5)