أستاذ علوم سياسية يؤكد دعم القمة الثلاثية للعراق وتعزيز العمل العربى المشترك

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، إن اجتماع القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن في عمان يعد القمة الثالثة، حيث تم الاتفاق على أن تكون القمة دورية، موضحاً أنه جرى الاتفاق على إنشاء سكرتارية تنفيذية، وهى بداية مهمة لعمل عربى مشترك بما يسمى تعاون ثلاثى دائم، كما أكدت القمة العربية دعم العراق وتعزيز العمل العربى المشترك.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن القمة أرسلت رسالة مهمة عن القضية الفلسطينية، وتفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل، مضيفا أن القمة أرسلت رسائل مهمة، منها التأكيد على النظام الإقليمى العربى ودعم الأشقاء الفلسطينيين.



وأشار إلى أنه كانت هناك قضايا متعلقة بالحلول السياسية في سوريا وليبيا واليمن، كما تؤكد القمة على الحلول والمقاربة السورية بمعنى العودة لقرارات مجلس الأمن ليكون هناك تسوية حقيقية ولا تكون منقوصة، مضيفا أننا أمام تكتل عربى مهم في هذا التوقيت على المستوى العربى.



وذكر أنه تم التأكيد على أن الأمن المائى لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، بالإضافة إلى دعم العراق وتأكيد استقراره الداخلى في مواجهة الإرهاب، مضيفاً: "نتفاءل بهذا العمل العربى المشترك وسيكون له تداعيات الفترة المقبلة، وهذا التجمع يتشكل وفق أسس وقضايا مشتركة تؤكد تعزيز العمل العربى المشترك وهو رسالة مهمة للأطراف الأخرى".