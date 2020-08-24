اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

8 مدن بالقليوبية تسجل "صفر" كورونا و13 إصابة جديدة بالمحافظة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:11 م
8 مدن بالقليوبية تسجل "صفر" كورونا و13 إصابة جديدة بالمحافظة سحب مسحات كورونا
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز بنها وطوخ وكفر شكر، بينما سجلت 8 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي الخانكة والعبور، والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقليوب وقها ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الاثنين عند 9206 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، اليوم الإثنين، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 625 حالة، وبنها 2393 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1020 حالة، وقليوب 687 حالة، ومدينة قها 46 حالة، وكفر شكر 444 حالة إصابة.

فيما أعلنت صحة القليوبية تسجيل 3 مستشفيات مركزية كانوا قد تم تخصيصهم ضمن 13 مستشفى على أرض المحافظة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهم مستشفيات "بنها التعليمى، الخانكة المركزى، القناطر الخيرية الركزى"، ليقدموا الخدمة الطبية العامدية للمواطنين والبدء في قوائم الانتظار للعمليات الجراحية التي تم تسجيلها من قبل.


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

مستشفيات القليوبية

كورونا

فيروس كورونا

الحجر الصحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة القليوبية ردا على مريض بمستعمرة الجذام: لا ينصح بتركيب مفصل بالركبة

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 10:10 ص

"صحة القليوبية" ترفع درجة الاستعداد لانتخابات الشيوخ وتوقف الإجازات

الإثنين، 10 أغسطس 2020 03:06 ص

وكيل صحة القليوبية ومدير الرعاية الأساسية يتفقدا الوحدات الصحية في عيد الأضحى "صور"

السبت، 01 أغسطس 2020 11:48 ص

صحة القليوبية تستعد لعودة الخدمة العادية.. و 6 حالات كورونا برعاية "قها"

الجمعة، 31 يوليه 2020 01:36 م

"صحة القليوبية" تشكل هيكلا إداريا جديدا لمستشفى قها المركزى

الخميس، 30 يوليه 2020 03:11 ص

"صحة القليوبية" تعلن فحص 8521 مواطنا ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

السبت، 25 يوليه 2020 06:29 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة