8 مدن بالقليوبية تسجل "صفر" كورونا و13 إصابة جدية بالمحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز بنها وطوخ وكفر شكر، بينما سجلت 8 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي الخانكة والعبور، والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقليوب وقها ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الاثنين عند 9206 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، اليوم الإثنين، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 625 حالة، وبنها 2393 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1020 حالة، وقليوب 687 حالة، ومدينة قها 46 حالة، وكفر شكر 444 حالة إصابة.

فيما أعلنت صحة القليوبية تسجيل 3 مستشفيات مركزية كانوا قد تم تخصيصهم ضمن 13 مستشفى على أرض المحافظة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهم مستشفيات "بنها التعليمى، الخانكة المركزى، القناطر الخيرية الركزى"، ليقدموا الخدمة الطبية العامدية للمواطنين والبدء في قوائم الانتظار للعمليات الجراحية التي تم تسجيلها من قبل.