وصول مساعدات إيطالية لبيروت من بواخر عملاقة تحمل مستشفيات

كتبت فاطمة شوقى

أعلنت السفارة الإيطالية في لبنان الأحد، وصول​ السفينة العسكرية سان جوستو San Giusto التابعة للبحرية الإيطالية إلى مرفأ بيروت، تحمل على متنها مساعدات طبية وإنسانية للبنان، بعد الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت مطلع الشهر الجاري.

وقالت سفارة إيطاليا عبر صفحتها في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : انطلاق مهمة الدعم الإنساني "طوارئ الأرز"، مشيرة إلى أن سفيرة إيطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومباردييه كانت في استقبال قائد وطاقم السفينة، موكدة أن إيطاليا تقف إلى جانب لبنان.

وتحتوى سفن التضامن الإيطالى مساعدات كبيرة تتناسب مع الوضع الحالى ومع احتياجات لبنان الضرورية، وتحمل الباخرة سان جوستو مستشفى ميدانيا ومستلزمات طبية ومعدات اسعاف متطورة ، وعليها طائرات مروحية تستخدم فى المهام اللوجستية وتشكل جسرا بين المناطق المنكوبة وسفن الاغاثة الإيطالية وعلى متنها فرق لوجستية متخصصة فى عمليات الانقاذ وفتح الطرق وإزالة العوائق والبحث عن مواد متفجرة.

وكان انفجار عنيف ضرب مرفأ بيروت مساء الثلاثاء 4 أغسطس، ما تسبب في تضرر جزء كبير من المدينة نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع أكثر من 160 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.

وعن الباخرة "Etna" فإنها تحمل مستشفى وعددا من الغرف الجراحية ، قال: "ستساعد السفينة على تخفيف العبء عن المستشفيات وهناك قوارب نقل يمكن استخدامها بين البحر والبر، كما فيها معامل للتصليح والصيانة هدفها مساعدة السكان الذين تهدمت بيوتهم من أجل إصلح الاضرار، تستخدم عادة في المناطق المنكوبة وأثناء تعرض المناطق للزلزال.