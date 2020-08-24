جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، ظهر اليوم /الاثنين/، لوزير الدفاع الإيطالي، الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان.

وقال وزير الدفاع الإيطالي "إن بلاده ستساهم في جهود إعادة الإعمار للمناطق المتضررة في العاصمة بيروت جراء الانفجار، مستعرضا أوجه المساعدات التي قدمتها إيطاليا إلى لبنان، ومن بينها السفينة العسكرية التي تحمل مستشفى ميدانيا ووحدات رفع الأنقاض التابعة لسلاح المهندسين العسكريين بالجيش الإيطالي".

ومن جانبه، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن تقديره للدعم الذي تقدمه إيطاليا للبنان في ظل هذه الظروف العصيبة، مشيرا إلى أن المبادرات الإيطالية تجاه بلاده تعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.

واستعرض عون التحديات التي يواجهها لبنان ويعمل على معالجتها، ومن بينها الأزمات المالية والاقتصادية ووباء فيروس كورونا المستجد والنزوح السوري داخل الأراضي اللبنانية ووضع اللاجئين الفلسطينيين، داعيا إيطاليا إلى العمل على مساعدة لبنان على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، خصوصا بعدما حل الاستقرار في مناطق واسعة من سوريا.