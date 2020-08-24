اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره البريطانى مواجهة نفوذ إيران المزعزع للاستقرار

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:35 م
وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره البريطانى مواجهة نفوذ إيران المزعزع للاستقرار وزير الخارجية الأمريكى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو ونظيره البريطانى دومينيك راب بحثا مواجهة نفوذ إيران المزعزع للاستقرار فى المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق التقى وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، برئيس الموساد الإسرائيلى يوسي كوهين، حيث بحث معه ملف إيران وحزب الله.

 

وقال مايك بومبيو، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، إن حصول إيران على السلاح سيضر بالشرق الأوسط، موضحا أنه يتم العمل من أجل أن يصبح الشرق الأوسط منطقة أكثر استقرارا، مع بناء علاقات اقتصادية، وتأمين فرص الابتكار، متابعًا: "الآن نفتح المجال لهذا من خلال التعاون بين إسرائيل والإمارات، وعلينا خلق كل الفرص لتحقيق ذلك".


بومبيو

ايران

أمريكا

بريطانيا

اخبار ايران

اخبار امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بومبيو يصل السودان غدا لبحث دعم أمريكا للانتقال الديمقراطى والعلاقات مع إسرائيل

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:01 م

بومبيو يبحث مع رئيس الموساد الإسرائيلى الملف الإيرانى وحزب الله

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:44 م

بومبيو يشيد باتفاقية الإمارات وإسرائيل ويعتبرها تعزيزا للسلام بالشرق الأوسط

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:38 م

أمريكا ترفع شعار "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".. مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء إسرائيل: يضر بالشرق الأوسط ونحن نسعى لاستقراره.. ونتنياهو: اتفاق السلام مع الإمارات خطوة مهمة بالمنطقة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة