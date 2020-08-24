وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره البريطانى مواجهة نفوذ إيران المزعزع للاستقرار

كتب أحمد عرفة

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو ونظيره البريطانى دومينيك راب بحثا مواجهة نفوذ إيران المزعزع للاستقرار فى المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق التقى وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، برئيس الموساد الإسرائيلى يوسي كوهين، حيث بحث معه ملف إيران وحزب الله.

وقال مايك بومبيو، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، إن حصول إيران على السلاح سيضر بالشرق الأوسط، موضحا أنه يتم العمل من أجل أن يصبح الشرق الأوسط منطقة أكثر استقرارا، مع بناء علاقات اقتصادية، وتأمين فرص الابتكار، متابعًا: "الآن نفتح المجال لهذا من خلال التعاون بين إسرائيل والإمارات، وعلينا خلق كل الفرص لتحقيق ذلك".