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وزير التعليم العالى: محظوظون لوجودنا فى هذا الزمن لنكون شهداء على العصر

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:05 ص
وزير التعليم العالى: محظوظون لوجودنا فى هذا الزمن لنكون شهداء على العصر الدكتور خالد عبد الغفار
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، في حوار مسجل مع قناة إكسترا نيوز، لم يحدث من قبل هذا الزخم الكبير بإنشاء مؤسسات تعليمية في مصر من جامعات حكومية ودولية وأهلية، ولم يكن ذلك من الممكن حدوثه لولا وجود دولة تهتم ببناء الإنسان أولا.

وأضاف في حواره مع الإعلامية ريهام السهلى ببرنامج المواجهة، نحن محظوظون لوجودنا في هذا الزمن لنكون شهداء على العصر، فلم يكن موجودا اهتماما بالتعليم أو جودة التعليم، وأي منظومة تعليم في العالم لابد أن تتطرق لكل أنواع التعليم في العالم، وأنشأنا حوالى 4 جامعات جديدة خلال الفترة القليلة الماضية، وأصبح لدينا 27 جامعة لكى لا يكون لدينا مغتربون وأن يجد كل طالب التعليم الجامعى في محافظته.

وتابع: لا نستطيع أن نطلب التنمية أو الوعى السياسى بدون أن يكون لدينا شباب متعلم، والعلم والبحث العلمى هو الذى يعطى أمانا حقيقيا لأى دولة، والجامعات الأهلية هي مؤسسات غير قابلة للربح ولدينا كدولة 4 جامعات أهلية 3 تدخل الخدمة هذا العام؛ جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان وتحتوى على 3 أفرع وجامعة العلمين والتي تحوى على كم من الاستثمار كبير جدا، ومن الملاحظ أن كل الجامعات في المدن الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة.

وأكمل: سمحنا للجامعات الحكومية أن تنشئ جامعات أهلية في الأراضى المخصصة لها في الظهير الصحراوى، ولدينا جامعات حكومية مجانية تخدم غير القادرين ولكن هناك الطبقة المتوسطة التي من الممكن أن تتحمل جزءا من تكاليف التعليم وهذه الطبقة لا تريد أن تكلف الدولة تكاليف التعليم المجانى وتريد تركها لمن يحتاجها وتحصل على تعليم محترم لأبنائها.


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