وزير الأوقاف يخصص 50 مليون جنيه لدعم صندوق الأشخاص ذوى الاحتياجات

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن ذلك يأتى انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، وإيمانًا منها بحقوق متحدي الإعاقة، والعمل على تنمية مواهبهم التي تعد إضافة حقيقية للمجتمع.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر أمس الأحد، القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2020 م يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع.

وجاء قرار الوزير تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وزير الأوقاف يصدر قرارًا تاريخيًّا للحفاظ على مال الوقف وأن القرار تاريخيًّا في الحفاظ على مال الوقف تنفيذا وتحقيقا لشروط الواقفين.

من جانب آخر في إطار التوسع في نشر الفكر الوسطى المستنير تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق المدارس الفكرية لتكون زادًا فكريًا صحيحًا وبخاصة للناشئة والشباب.

كما أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة هى الأولى من نوعها وبهذا المستوى، تعنى بفهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم ، وتركز على مستوى الفهم والنضج الفكرى واستيعاب المقاصد العامة لسور القرآن الكريم، ترسيخا لمنهجها الذى يهدف إلى فهم غايات ومقاصد النصوص وعدم الاقتصار على حفظ النص دون فهمه، لخطورة ما يترتب على الجمود عند ظاهر النص دون فهم سياقه و أغراضه وأبعاده ومقاصده ومراميه وغاياته.