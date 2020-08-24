وزير الأوقاف موجها نصيحة للشباب: عليكم ببناء أنفسكم علميا وثقافيا

كتب على عبد الرحمن

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أحد لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، التي تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وخلال الزيارة تفقد غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب بمرافقة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، واستمع جمعة إلى شرح حول البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، وأهداف ومحتويات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ومعايير اختيار المقبولين للالتحاق بالبرنامج.

ووجه وزير الأوقاف، كلمة للشباب قائلا: "أنصح الشباب بالعمل على بناء أنفسهم علميا ومهاريا وثقافيا ولا تتوقفوا عند حدود التخصص الدقيق، ولكن عليكم أن تسعوا نحو بناء الشخصية الثقافية المتكاملة.

كما أكد جمعة أن الأكاديمية أحدثت نقلة نوعية في تأهيل الشباب للقيادة من خلال الجهود التي تبذلها من أجل تأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإعداد كوادر وقيادات شابة على قدر عال من الكفاءة، من خلال برامج تدريبية يتم صياغتها بشكل يحقق الدمج بين الدراسة النظرية والدراسة العملية التطبيقية، وذلك في ظل جهود الدولة لتمكين الشباب على كافة الأصعدة وتصعيدهم لتولي المناصب القيادية.