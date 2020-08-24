ورشة عمل نظافة وتجميل وإنارة بمنطقة العنانية فى طنطا.. صور

الغربية مصطفى عادل

نفذ حى ثان طنطا بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحي، ورشة عمل نظافة وتجميل وإنارة بمنطقة العنانية، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وشارك فى الحملة معدات جهاز النظافة بالحى ونواب رئيس الحى.

وشملت الحملة أعمال النظافة بالمنطقة ورفع المخلفات المتراكمة من الممر بشارع رشدى مع العنانية وأعمال صيانة كشافات ورفع الإشغالات والاستجابة لشكاوى المواطنين.

من ناحية أخرى نفذ حى ثان طنطا بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحي، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حملة نظافة ورفع المخلفات والأتربة من مدخل طنطا مع طريق المحلة الكبرى وطريق المقابر بمنطقة الغفران، بمشاركة معدات جهاز النظافة بالحى.

واسفرت جهود الحملة فى رفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة، ورفع الأتربة المتراكمة على جانبى الطريق، كما تن تفريغ صناديق تجميع القمامة وتعقيم وتطهير نقاط تجميع القمامة.

من ناحية أخرى شهدت قرى مركز المحلة حملات نظافة مكثفه على الطرق الرئيسية ومداخل مدينة المحلة والطرق الرابطة بين القرى والمدينة بطول 75 كيلومترا، أشرف عليها اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة والمهندس عبدالمجيد كامل نائب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية، أسفرت عن رفع 170 طن قمامة من داخل القرى والطرق الرئيسية.

وقد شملت الحملات الطريق الدائرى للمحلة وطريق المحلة / طنطا و طريق المحلة/ المنصورة و طريق المحلة/ دمرو وطريق دمرو/ سنباره والطريق الدولى لكفر الشيخ.

فى الوقت الذى قامت فيه العديد من حملات النظافة الصباحية والليلية بنطاق حى أول وثانى المحلة تم خلالها رفع أتربه ورفع تجمعات القمامة بالشوارع، كما تم عمل حملة نظافة وإنارة لنفق سكة طنطا الموجود بمنطقة أسو، تم خلالها رفع جميع تراكمات القمامة الموجودة داخل النفق وإنارته تماما لفتحه لحركة سير المواطنين.