هيئة الطرق: انتهاء تنفيذ طريق بنها ـ المنصورة بالكامل أكتوبر المقبل

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة الطرق والكبارى أنه مخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها / المنصورة بطول 73 كم بالكامل خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن المشروع يشمل إنشاء 5 كبارى رئيسية لحل التقاطعات السطحية المرورية وتخفيف التكدسات عليه.

وأكدت هيئة الطرق والكبارى أن الكبارى العلوية الموجوة بالمشروع سوف تساهم فى تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، وكذلك تقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكبارى.

ويتضمن مشروع تطوير الطريق تطوير البر الشرقى من الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20 كم ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4حارات، كما يساهم مشروع ورفع كفاءة طريق بنها ـ المنصورة فى خدمة حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.