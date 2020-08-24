نفاد أرقام بطاقات الائتمان باليابان بسبب الإقبال على الشراء الإلكترونى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن اليابان تواجه نفاد أرقام الائتمان فى ظل زيادة فى التسوق الإلكترونى خلال أزمة جائحة كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات بطاقات الائتمان تصارع من أجل مواجهة مشكلة الأرقام المدونة على بطاقات الائتمان والمكونة فى الأساس من 16 رقما، مع تقليل المستهلكين من زيارات المتاجر العادية واختيارهم التعامل بالبطاقات البلاستيكية عن الأموال النقدية، بحسب ما ذكرت صحيفة ماينشى شيمبون اليابانية.

كم تم ربط الزيادة فى استخدام بطاقات الائتمان بحملة حكومية لتشجيع المدفوعات غير النقدية بنظام النقاط الذى تم تقديمه فى أكتوبر الماضى بعد ارتفاع ضريبة الاستهلاك (المبيعات من 8% إلى 10%. وتصدر أغلب شركات بطاقات الإئتمان فى اليابان بطاقات تحمل 16 رقما حتى يمكنهم الشراكة مع الشركات الدولية مثل فيزا وماستر كارد.

وبينما تشير الأرقام الستة الأولى إلى الدولة والعلامة التجارية ومعلومات أخرى، فإن الـ 10 الباقية التى تشمل رقم الحساب ونوع الحساب يتم تحديدها من قبل الشركة المصدرة لبطاقة الائتمان.

وقالت الصحيفة اليابانية إن شركات بطاقات الائتمان حذرت من أن الزيادة فى إصدار البطاقات ستؤدى إلى نقص فى التوليفات من الرقم السابع وما بعده.

وبينما يرتفع استخدام بطاقات الائتمان فى اليابان حوالى 2% سنويا، إلا أنها زادت بشكل إضافى خلال النصف الأول من العام الحالى بعدما تم تشجيع الناس على البقاء فى المنزل فى محاولة لاحتواء تفشى كوفيد 19.

ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع فى استخدام البطاقات الإلكترونية مع محاولة اليابان إنهاء إدمانها للأموال النقدية، حيث أن العديد من المستهلكين،لاسيما كبار السن، يسعدون بحمل كميات كبيرة من الأموال الورقية.