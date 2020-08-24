نائب محافظ القليوبية تطالب الرى بسرعة تطهير الترع والمصارف

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد أعمال الترع والمصارف بمدن المحافظة، وتلاحظ سوء حالة الرشاح الشرقى وترعة الساحل بقرية الخرقانية "مصرف أبو الغيط" التابع للوحدة المحلية بشلقان بمركز ومدينة القناطر الخيرية، وعلى الفور تم التواصل مع المهندس شعبان محمد مدير عام الصرف بالقليوبية، لسرعة تطهير الرشاح والترعة وباقى المصارف التى في احتياج للتطهير، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

ومن ناحيته وجه المهندس شعبان محمد بإصدار أمر التطهير والدفع بالحفارات لتلك المواقع، مشيرًا إلى أنه قام بتطهير نفس الرشاح منذ شهرين ولكن المشكلة تكمن فى تصرف الأهالى بإلقاء القمامة بصورة يومية فى الرشاح.

وأوضحت نائبة المحافظ، أنها قامت بالمرور الميدانى بكفر شكر تلاحظ وجود مخلفات تطهير مصرف رشاح مصرف العزازية بعزبة أباظة بكفر شكر، مرورًا بعزبة عبد المجيد "جزء مشترك مع محافظة الشرقية"، وتم التواصل مع المهندس شعبان محمد مدير عام الصرف بالقليوبية لسرعة رفع وتطهير المصرف والتنسيق مع مسؤل المصرف بمحافظة الشرقية.

أعمال تطهير الترع



القمامة بالمصارف



تراكم القمامة بالمصارف