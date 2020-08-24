منفذ مذبحة المسجدين بنيوزيلندا قضى سنوات فى الإعداد لعمليته

رويترز

قال مدع فى بداية جلسات النطق بالحكم فى قضية مذبحة المسجدين بنيوزيلندا، التى وقعت العام الماضى، إن الشاب الذى قتل 51 شخصا درس خطته بدقة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وأقر الأسترالى برنتون تارانت (29 عاما) بالذنب فى 51 تهمة بالقتل، و40 تهمة بالشروع فى القتل، وتهمة ارتكاب عمل إرهابى فيما يخص المذبحة التى شهدتها مدينة كرايست تشيرش وبثها المهاجم مباشرة على فيسبوك.

ويصدر قاضى المحكمة العليا الحكم فى وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وذكر المدعى بارنابى هوز، أن تارانت أبلغ الشرطة بعد إلقاء القبض عليه إنه أراد إثارة الخوف بين السكان المسلمين.

وأضاف هوز، أن تارانت عبر عن أسفه لعدم قتل المزيد وكشف عن اعتزامه حرق المسجدين بعد إطلاق الرصاص.

وأوضح هوز، "كان ينوى بث الخوف فى صدور من وصفهم بالغزاة ومنهم السكان المسلمون أو المهاجرون غير الأوروبين بشكل عام".

وتستوجب الإدانة بالقتل، حكما إلزاميا بالسجن مدى الحياة. ويمكن للقاضى أن يفرض حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، وهو حكم لم يصدر من قبل فى نيوزيلندا.