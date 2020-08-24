مصرع طبيبة أسنان وإصابة آخر فى انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهد الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف اليوم الإثنين، انقلاب سيارة ملاكى جنوب بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف. وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى.

ولقيت طبيبة أسنان مصرعها، وأصيب طبيب آخر فى حادث انقلاب السيارة الملاكى أمام كافتريا السوجاهي 2 بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لطبيبة أسنان وتدعى "هاجر.س.م" 25 سنة وتم إيداعها بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل طبيب آخر ويدعى "يس.م.ا"34 سنة، ومقيم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا مصابا باشتباه نزيف بالبطن وتم نقله إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.