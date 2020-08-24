اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مركز مكافحة الأمراض الليبى: 572 إصابة بكورونا و11 وفاة فى حصيلة قياسية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:21 ص
مركز مكافحة الأمراض الليبى: 572 إصابة بكورونا و11 وفاة فى حصيلة قياسية كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز مكافحة الأمراض الليبى، فى بيان بصفحته على فيس بوك، اليوم الاثنين، تسجيل 572 إصابة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات 11 ألف إصابة، مقابل شفاء 1.096 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد، و11 وفاة في حصيلة قياسية، ليصل عدد الوفيات 199 حالة.

وفى وقت سابق أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بليبيا تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 10 آلاف و121 حالة، وأضاف المركز - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، وشفاء 6 حالات، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الحالات النشطة بلغ 8 آلاف و888 حالة.

 

 

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقالات الصحف.. عماد الدين أديب: ليبيا: "عند ستيفانى" الخبر اليقين.. محمود خليل: "عمائم الأنصار" المهدرة.. وجدى زين الدين: الشائعات.. بهاء أبو شقة: ملف الإسكان.. ماجد حبتة: منظمة إرهابية تبحث عن رئيس

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:00 ص

اتحاد المغرب العربى يرحب بإعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:06 م

تقرير إيطالى يكشف الدور القطرى فى ليبيا من تدريب الجماعات الإرهابية فى 2011 إلى دعم البنية التحتية العسكرية بطرابلس.. ويؤكد: العملية العسكرية التركية بشمال سوريا مدعومة من الدوحة لتوسيع نفوذ الإخوان

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:30 م

تقرير إيطالى يكشف الدور القطرى فى ليبيا من 2011 حتى اليوم

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:29 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة