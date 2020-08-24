مدير إدارة التعاون الزراعي يعلن منح قروض للمزراعين بفوائد تصل لـ 10٪

الغربية - مصطفى عادل

أكد المهندس مسعد المتولى مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى، فى بيان له، إن الجمعية التعاونية المركزية بطنطا تعتبر الوحيدة كجمعية تعاونية تمويلية على مستوى الجمهورية، وتقوم الجمعيه بإقراض المزارعين بفائده تتراوح من 7 إلى 10% وبشروط تسهيلية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية على عدة سنوات، وذلك للمساهمة فى رفع العبء عن المزارعين وتسهيل الخدمات الزراعية .

جاء ذلك أثناء عقد اجتماع اليوم بمقر مركز التدريب التعاونى بالجمعية المركزية بطنطا، للجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية التمويل التعاونى، تحت إشراف المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، وذلك بغرض عرض تقرير نشاط الجمعية خلال السنه المالية المنتهية وبحضور السيد أحمد عبد الشفوق موسى رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس محمد الدومنكى مدير الجمعية والمهندس ناصر ابو طالب مدير إدارة التوجيه التعاونى وحضور الأعضاء المساهمين من المزارعين بالجمعية .

وأكد المحاسب ابوالليزيد خلف مدير إدارة المتابعة المالية التعاونية ، أنه تم مراجعة الأرصده النقدية وثبت مطابقتها لما ورد بالجرد السنوى للخزينة بكشوف حسابات البنوك الواردة .

وبالنسبة للأصول الثابتة مطابقة للدفاتر والسجلات بمحاضر الجرد التى تم اعدادها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض .

وأكد أنه يوجد بالجمعية مشروع السلع المعمرة والذى يعرض أجهزة منزلية كامله وآلات ومعدات زراعية ، والذى يخدم المزارعين والعاملين بقطاع الزراعه وذلك عن طريق الدفع الفورى او التقسيط على دفعات بفوائد قليلة .

وشدد على زيادة أرصدة القروض الممنوحة هذا العام بنسبة 10%عن العام الماضى .

وتم زيادة إجمالى المبالغ المستثمرة والودائع من قبل الجمعيات فى جمعية التمويل بنسبة 15%هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى وقد ارتفع رأس مال الجمعية المركزية بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضى .

وقد تم إنشاء مشروع السلع المعمرة وقد ساهمت الجمعية فى رأس مال المشروع .

كما شدد وكيل الوزارة ، أنه من الضرورى العمل على زيادة المخصصات والاحتياطات تحسبا لأى طارئ نظرا لزيادة الطلب على القروض والودائع ، وتكثيف مجهودات الجمعية لخدمة أعضائها وتحقيق أكبر عائد واقصى استفادة ممكنة للمزارعين .