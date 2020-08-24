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محافظ كفرالشيخ : رفع كفاءة جهد الشبكة الكهربائية بتكلفة مالية 3 ملايين جنيه

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:31 م
محافظ كفرالشيخ : رفع كفاءة جهد الشبكة الكهربائية بتكلفة مالية 3 ملايين جنيه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ أعمال رفع كفاءة جهد الشبكة واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار،لمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنجازات ،تحت إشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة مالية 3 ملايين و13 الف جنيه، وذلك لتطوير.

 

قال محافظ كفرالشيخ،فى بيان له اليوم أنه تم إحلال وتجديد وتوسعات فى قطاع الكهرباء والتى شملت إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط لمغذى حصة الغنيمى بكمية 450م كابلات بمركز ومدينة قلين ، ليستفيد منها قرية حصة الغنيمى وتوابعها بتكلفة مالية 360 ألف جنيه، وإحلال وتجديد كابل أحمر بين كشك المناوفة «أ وب »بمدينة قلين ليستفيد منها المناوفة والقرى التابعة لها بتكلفة مالية 304 الف جنيه، و إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط لمغذى الناصرية ولوحة توزيع طلمبات 7 بعدد30 عامود وبرج بمدينة الرياض ليستفيد منها أهالى القرى المذكورة بتكلفة مالية 277 الف جنيه، ليبلغ أجمالى احلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط 941 الف جنيه.

وأوضح اللواء جمال نورالدين، أنه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى بمركز ومدينة قلين والتى تضمنت، إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض" بمية الديبه، عزت هيبة ، المعهد الدينى ، الجبانة " ب 1469متر موصلات معزولة ،و66 عامود بمدينة قلين ليستفيد منها أكثر من قرية بتكلفة مالية 283 الف جنيه، ليبلغ أجمالى احلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض 283 الف جنيه.

وأضاف نورالدين، أنه تم رفع سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء لاستيعاب الأحمال ل22 محول قدرة 500 ك، ف ، أ لمحولات فوزى الرفاعى ،الأهرام بالإضافة إلى محولين قدرة 800 ك ، ف ،أ لمحولات المرور والفالوجا بمدينة بيلا ليستفيد منها أهالى القرى المذكورة بتكلفة مالية مليون و789 الف جنيه.

وأكد محافظ كفرالشيخ، ان التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد ان يتوازى مع جميع المرافق والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء مما استلزم تركيب مغذيات اضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي، مقدما الشكر للمهندسة غادة اسماعيل ابوكيلة وجميع العاملين بقطاع الكهرباء على جهودهم المتميزة فى قطاع الكهرباء لتطوير وتنمية المجتمع وتدعيم المحافظة بالطاقة الكهربائية اللازمة.

 

 

 


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رفع جهد كفاءة شبكة الكهرباء

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