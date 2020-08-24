محافظ أسيوط يوزع 17 ماكينة خياطة ضمن مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

أسيوط فريق المحافظات

وزع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 16 مشروعًا مولدًا للدخل للمرأة المعيلة، مقدم من جمعية خيرية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، من أجل توفير مستوى معيشة كريمة للبسطاء، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بمقر الجمعية أمام ديوان عام المحافظة.

رافقه خلال التسليم العميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية.

و سلم المحافظ 16 ماكينة خياطة وفرنا منزليا لعدد 17 مرأة معيلة بهدف توفير حياة كريمة للسيدات ولأسرهن وجعلها أسرة منتجة قادرة على الانتاج وتحويل الطاقات المعطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية.

وأكد محافظ أسيوط حرصه على مشاركة السيدات المعيلات فرحتهن بهذه المشاريع التى تسهم فى دعم دخل أسرهن وتوفير مصدر رزق كريم لهن وتحسن مستوى معيشتهن لافتا أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل توفير مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة تمثل مصدر رزق يساعد على دمج المرأة فى المجتمع من خلال مساهمتها فى سوق العمل باعتبارها أحد العوامل المؤثرة وذات المردود إيجابى على نمو الناتج المحلى وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وقدم المحافظ الشكر للجمعية ومجلس إدارتها بقيادة الدكتور نبيلة السبيتى لدعمها المستمر لرعاية البسطاء ومحدودى الدخل من خلال مبادرات انسانية على أرض الواقع لافتًا إلى أن هذه المبادرات تعتبر نموذجًا حقيقًا وواقعيًا للعدالة الاجتمعاية كما أنها تدعو للتكاتف بين كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتوفير حياة كريمة للبسطاء فضلًا عن تحقيق أهداف نبيلة من أجل إعادة بناء الإنسان المصرى والنهوض بالخدمات المقدمة له بالشكل المطلوب والذى يتوازى مع حرص المحافظة على تشجيع ودعم جهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مختلف المجالات.

ووجه اللواء عصام سعد مسئولى التضامن الاجتماعى بتوفير الأقمشة لمستفيدات ماكينات الخياطة وعدد 2 جوال دقيق لمستفيدة الفرن المنزلى لمساعدة السيدات على البدء فى مشروعاتهن والتأكد من استمرار هذه المشروعات وتذليل ما يعترضهن من مشكلات حتى تتمكن من توسيع نطاق العمل فضلا عن مساعدتهن فى تسويق منتجاتهن.