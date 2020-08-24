اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:10 م
خالد صلاح
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ماس كهربائي يتسبب فى نشوب حريق بـ3 منازل ونفوق مواشٍ بقنا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:09 م
ماس كهربائي يتسبب فى نشوب حريق بـ3 منازل ونفوق مواشٍ بقنا سيارة مطافئ - أرشيفية
قنا – فريق المحافظات

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سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب فى 3 منازل، اليوم الاثنين، وأسفر عن نفوق مواشٍ، بقرية أبوشوشة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من قوات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق فى 3 منازل معرشة، نتيجة ماس كهربائى وأسفر عن نفوق مواشي، بقرية أبو شوشة مركز أبو تشت.

وتمكنت قوة من الحماية المدنية برئاسة النقيب علاء الديب، من السيطرة على الحريق قبل امتداده لمنازل أخرى، جرى محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

 

 

 

 


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