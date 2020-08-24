ماذا فعلت الدولة لتحسين مستوى الخدمة بالمترو وتخفيف التكدس بالقاهرة؟

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 13 معلومة كل ما تريد معرفته عما حققته الدولة لتحسين مستوى الخدمة فى خطوط المترو الحالية، وكذلك ما نفذته لتخفيف الزحام المرورى بالقاهرة الكبرى، ضمن خطة مشروعات الدولة لامتصاص التكدسات المرورية.

1ـ إنهاء تنفيذ وافتتاح الجزء الأول والثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (هارون ـ عدلى منصور) بأطوال 11.5 كم، وعدد 10 محطات بتكلفة 814 مليون يورو بجانب 12.1 مليار جنيه.

2ـ الشروع فى تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 17.7 كم، وتكلفة 940 مليون يورو، بالإضافة 9527 مليون جنيه.

3ـ بدء العمل فى مشروع القطار الكهربائى LRT (السلام – العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان) بطول 70 كم، وتكلفة 1200 مليون دولار، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه.

4ـ الشروع فى تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر، لربطهما بالقاهرة الكبرى بأطوال 86 كم، وتكلفة 2.695 مليار يورو.

5ـ توريد 20 قطار مكيف جديد للعمل بالخط الأول للمترو (حلوان – المرج ) بتكلفة 2.3 مليار جنيه.

6ـ توريد وتشغيل 4 قطارات مكيفة جديدة للعمل على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه.

7ـ الانتهاء من مشروع توريد وتركيب 1071 بوابة إلكترونية حديثة بمحطات الخطين الأول والثانى للمترو بتكلفة 406.3 مليون جنيه.

8ـ التعاقد على تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف لصالح للخط الثالث مع شركة هيونداى روتم الكورية بقيمة تعادل 7 مليارات جنيه.

9ـ التعاقد مع شركة هيونداى روتم الكورية على شراء 6 قطارات جديدة و2 جرار للخط الثانى للمترو بقيمة تعادل 2243 مليون جنيه .

10ـ إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة بين محطتى كوتسيكا وطره الأسمنت للخط الأول على مساحة حوالى 15 فدانا، لصيانة وتخزين قطارات الخط الأول بقيمة تعادل 976.6 مليون جنيه.

11ـ ازدواج السكة بين محطتى المرج والمرج الجديدة بطول 1.36 كم بقيمة تعادل 444.2 مليون جنيه، لتخفيف التكدس بمحطة المرج الجديدة.

12ـ تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب 46 سلم متحرك و28 مصعد كهربائى بمحطات المترو، بتكلفة إجمالية 105 ملايين جنيه للتيسير على الركاب خصوصا كبار السن.

13ـ تطوير وتحويل محطة المرج إلى محطة علوية بتكلفة 43 مليون جنيه.