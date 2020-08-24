لجنة حكومية تتابع التزام مواقع العمل بإجراءات السلامة فى الحسنة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شكل مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء، لجنة متابعة للتأكد من التزام العاملين فى مواقع العمل والإنشاءات بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا .

وأعلن مجلس مدينة الحسنة اليوم، أنه بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ، وخاصة إرتداء الكمامات للعاملين فى جميع الشركات بالمدينه ، كلف اللواء أسامه أحمد محمد عفش رئيس مجلس ومدينة الحسنة لجنة للمرور على جميع مواقع الشركات بالمدينه الإنشائية الإنتاجية.

ترأس اللجنة من وليد أمين عبد الحميد ، سكرتير عام المجلس والمدينة ، والمهندس محمد أحمد لافى بالإدارة الهندسية، ومحمد السيد مدير الشؤون القانونية، حسام ماهر عضو متابعه، وتم المرور على موقع الحسنة للتعليم الثانوي، وهو إنشاء جديد تابع هيئة الأبنية التعليمية، وتبين عدم إرتداء العاملين بالموقع الكمامات ، وتم التنبيه عليهم بإتباع الإجراءات الاحترازية ، كما تم المرور على موقع الحملة الميكانيكية بمجلس المدينه وتبين إرتداء جميع العاملين بالموقع للكمامات ، وتم التنبيه عليهم بإتباع الإجراءات الاحترازية، والمرور على موقع رفع كفاءة إدارة الحسنة الإجتماعية، تنفيذ جهاز تعمير سيناء، و تبين عدم إرتداء العاملين بالموقع للكمامات وتم التنبيه عليهم بإتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة .

وأوضح البيان أن مرور اللجنة يأتى ضمن المتابعة المستمرة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة الجميع .

وسبق أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء ، تنفيذه خطة توزيع للمياه بمختلف انحاء المدينة بواسطة سيارات تنقل المياه للأهالى تحت إشراف اللواء أسامة أحمد محمود عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة.

واوضح البيان أنه تم حل مشكلة مياه الشرب بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى بالحسنة، وتوفير المياه اللازمة للمركز بالتوزيع على أحياء المدينة منذ أربعة أيام على التوالى ، وجارى التوزيع .

وجاء فى البيان أنه تم اطلاق حملة للنظافة وقامت إدارة البيئة بتنظيف ورفع القمامة من بعض شوارع المدينة ، والمسح الشامل لجميع شوارع المدينة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وعلى المنظر العام للمدينة ، واستمرار المتابعة لجميع مشاكل المواطن فيما يخص الكهرباء والمياة ونظافة الشوارع وغيرها من الخدمات الخاصة بالمدينة .

إلتزام العاملين بإرتداء الكمامة

عدم إلتزام العاملين بإرتداء الكمامة

عدم إلتزام العاملين بإرتداء الكمامة

عدم إلتزام العاملين بإرتداء الكمامة