جاءت التصريحات بعد أن نقلت تقارير إعلامية يابانية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية يُنظر إليها على أنها متجددة لأن سول لم تخطر طوكيو بأي خطة لإنهائها بحلول نهاية أمس، وهو الموعد النهائي للإخطار.

من جانبها، شددت سول على أن الموعد النهائي في 24 أغسطس لم يعد ساريًا، حيث علقت قرار الإنهاء في نوفمبر من العام الماضي على أساس أنه يمكنها إنهاء الاتفاقية في أي وقت.

كانت كوريا قد قررت إلغاء الاتفاقية مع طوكيو في أغسطس من العام الماضي ردا على قيود اليابان على صادرات المواد الصناعية الرئيسية الحيوية لشركات التكنولوجيا الكورية وسط توتر العلاقات بشأن القضايا التاريخية في زمن الحرب، لكنها علقت قرار الإنهاء في اللحظة الأخيرة في نوفمبر، حيث اتفق الجانبان على حل المسألة من خلال الدبلوماسية.

وحذرت كوريا الجنوبية من أنها يمكن أن تستأنف عملية الإنهاء في أي وقت، إذا لم تتراجع اليابان عن تدابير السيطرة على الصادرات.