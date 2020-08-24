فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية أول سبتمبر.. تعرف على الضوابط

كتبت آمال رسلان

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه سيتم فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية بداية من أول سبتمبر المقبل، حيث سيتم استئناف أنشطة السياحة الثقافية، وفقا للضوابط الخاصة والتى أقرتها الوزارة.

وإليك ضوابط استئناف أنشطة السياحة الثقافية فى مصر:

1 - اعتبارا من 1 سبتمبر السماح للمصريين والأجانب بالتنقل بين المدن السياحية والمعالم الأثرية والمتاحف المختلفة.

2 - الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونسب تشغيل 50% الأتوبيسات السياحية وجميع الأنشطة المصاحبة للسياحة الثقافية.

3 - ألا يتجاوز عدد الفوج السياحى الواحد عن 25 فرداً بالمواقع الأثرية والمتاحف.

4 - التزام المرشد السياحى بارتداء الكمامة والشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

5 - القيام بأعمال تطهير الأسطح المشتركة وأرضيات المتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة.

6 - قياس درجة حرارة العاملين والزائرين.

7 - مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارة.

8 - الحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين فى نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة لتكون 200 زائر فى الساعة للمتحف المصرى بالتحرير، و100 زائر فى الساعة للمتاحف الأخرى.

9 - الحد الاقصى من 10 إلى 15 زائر لزيارة أى هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

10 - مد فترة مبادرة "صيف فى الصعيد" التى أطلقتها الوزارة لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية فى صعيد مصر حتى 31 أكتوبر 2020.

11 - وتمنح المبادرة تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية فى الصعيد.

12 - سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذى يمثل 5% من سعر التذكرة الكاملة.