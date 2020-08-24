صور.. إقبال على حديقة حيوان الإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية، إقبالا فى أول يوم لإعادة التشغيل، بعد توقف 6 أشهر وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

من جانبها قالت الدكتورة نبيلة عازر، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، أن الحديقة بدأت اليوم فى استقبال جمهورها وبنسبة لاتتجاوز 50% من القدرة الاستيعابية للحديقة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعادة تشغيل الحدائق والمتنزهات بنصف القدرة الاستيعابية لها.

وأوضحت الدكتورة نبيلة عازر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إدارة الحديقة قامت بتكثيف استعداداتها لاستقبال الجمهور لأول مرة منذ 6 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، من خلال تكثيف حملات التعقيم حيث تم تعقيم كافة أرجاء الحديقة وبيوت الحيوانات و متحف الحديقة و مكاتب العاملين ، مؤكدة على أنه سيتم تعقيم الحديقة 3 مرات يوميا أثناء إعادة الشتغيل،قبل الفتح و بعد الإغلاق و أثناء النهار خلال إستقبال الجمهور .

كما أنه لن يسمح لأحد بالدخول الإ بإرتداء الكمامة لكلا من العاملين على البوابات و الموظفين و مشرفى بيوت الحيوانات حفاظا على الصحة العامة ،مع توفير كافة المواد المطهرة و3 كواشف للحرارة لقياس درجة حرارة الزائرين قبل الدخول ،بالاضافة الى وضع علامات التباعد الإجتماعى أمام شباك التذاكر منعا للتزاحم.

وأشارت الدكتورة نبيلة عازر الى أنه خلال فترات الغلق إستقبلت الحديقة 10 ولادات جديدة ، للأسد الافريقى و القرد الحبشى و الكبش الاروى و الحصان و اعلبنج السودانى،والنسانيس.

يذكر أن حديقة حيوان الاسكندرية هى ثانى أكبر حديقة حيوان فى مصر بعد حديقة حيوان الجيزة ، و تقع على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهه بالاسكندرية ، وتقع بجوار حدائق أنطودنيادس الشهيرة و بها برج عال لمشاهدة الحديقة من أعلى و متحف للتاريخ الطبيعى.

ونظرا لاهميتها تشهد الحديقة إقبالا كبيرا من المواطنين و الزائرين الوافدين الى الاسكندرية ، خاصة فى فصل الشتاء للاستمتاع بحرارة الشمس ، بعيدا عن الشواطئ،وتلقى الحديقة حاليا إقبالا كبيرا من الجماهير بالتزامن مع أجازة نصف العام،وسط أجواء من البهجة و الاستمتاع بأجواء شتوية دافئة ، وفرحة الاطفال بالمرح مع الحيوانات