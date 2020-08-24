سكرتير عام بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات بحى الضواحي.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

تفقد اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشأن تكثيف المرور على جميع المشروعات المقامة بالمحافظة، عددًا من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمنحة من الاتحاد الأوروبي مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي ضمن مشروعات تطوير عدد من الأماكن بحي الضواحي.

ورافق سكرتير عام بورسعيد خلال الجولة، المهندسة أمل حامد الألفى مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة وأحمد على المالطي، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات ببورسعيد حيث تمت متابعة الأعمال بمركز شباب القابوطى ومدرسة إسماعيل القبانى الابتدائية ومدرسة القابوطى الإعدادية، وشدد السكرتير العام على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من كل أعمال التطوير قبل بداية العام الدراسى الجديد، مؤكدًا أن هناك اهتماما كبيرا من محافظ بورسعيد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتوفير كل سبل الراحة لجميع العاملين بالمنظومة.











