سقوط مواطن جمع 290 ألف جنيه من 6 أشخاص بزعم تعيينهم بشركة المياه فى سوهاج

ترجع الواقعة عقب تلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة بلاغا من محمد . ك / حاصل على دبلوم و5 آخرين يقيمون بدائرة مركز طهطا يتضررون فيه من "أيمن . ا . م" بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفهم بشركة المياه وذلك على غير الحقيقة إلا أنه أستولى على المبالغ ورفض ردها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي قادها العقيد راشد سالم مفتش الإدارة صحة البلاغا المقدمة حيث تبين قيام المتحرى عنه المذكور ويعمل محولجى بالسكة الحديد بسوهاج وحاليا إجازة مرضية، ويقيم منطقة السوق البرانى دائرة مركز طهطا بالنصب والاحتيال على المبلغين والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 290 ألف جنيه بزعم مقدرته على تعيينهم وذويهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحى من خلال علاقاته بمسئولى الشركة، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وتوصلت التحريات إلى وجود عدد من الأهالى تعرضوا لعملية النصب ولم يتقدموا ببلاغات أملا في الحصول على فرصة عمل أو إسترادا أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم التنسيق مع مديرية أمن سوهاج وتم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ للمبلغين، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.