اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رى الفيوم: اعتماد 133 مليون جنيه لتبطين 250 كيلو من الترع

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:12 ص
رى الفيوم: اعتماد 133 مليون جنيه لتبطين 250 كيلو من الترع وكيل وزارة الرى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس أيمن نصر، وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم، إن نصيب الفرد من المياه فى مصر يصل إلى 500 متر مكعب، فى حين أن حد الفقر المائى يصل إلى 1000 متر مكعب فى السنة، مشيرا إلى البدء فى مشروع تبطين الترع وتحويل الرى من الغمر إلى الرى الحديث للحفاظ على كل نقطة مياه تدخل المحافظة.

وكشف وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم، فى لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، مع أسماء مصطفى على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، عن توفير الاعتمادات المالية، التى وصلت إلى 133 مليون جنيه، حيث تم البدء فى تبطين الترع بمسافة تصل إلى 44 كيلو، مؤكدا أن المستهدف خلال الفترة المقبلة تبطين 250 كيلو، للحد من هدر المياه فى التسريب.


وزارة الرى

الفيوم

الترع

نصيب الفرد من المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة