رى الفيوم: اعتماد 133 مليون جنيه لتبطين 250 كيلو من الترع

كتب سمير حسنى

قال المهندس أيمن نصر، وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم، إن نصيب الفرد من المياه فى مصر يصل إلى 500 متر مكعب، فى حين أن حد الفقر المائى يصل إلى 1000 متر مكعب فى السنة، مشيرا إلى البدء فى مشروع تبطين الترع وتحويل الرى من الغمر إلى الرى الحديث للحفاظ على كل نقطة مياه تدخل المحافظة.

وكشف وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم، فى لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، مع أسماء مصطفى على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، عن توفير الاعتمادات المالية، التى وصلت إلى 133 مليون جنيه، حيث تم البدء فى تبطين الترع بمسافة تصل إلى 44 كيلو، مؤكدا أن المستهدف خلال الفترة المقبلة تبطين 250 كيلو، للحد من هدر المياه فى التسريب.