اليوم السابع
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رئيس وزراء اليابان: "أريد الاعتناء بصحتى مع بذل كل ما بوسعى فى العمل"

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:08 ص
رئيس وزراء اليابان: "أريد الاعتناء بصحتى مع بذل كل ما بوسعى فى العمل" رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
رويترز

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قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الاثنين، إنه يريد الاعتناء بصحته، وأن يبذل كل ما بوسعه فى عمله، وذلك بعدما أثارت زيارته الثانية للمستشفى خلال أيام مخاوف بشأن ما إذا كان قادرا على مواصلة قيادة ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، جاءت الزيارة، فيما تجاوز أطول رئيس للوزراء بقاء فى المنصب باليابان المدة القياسية التى قضاها عمه الأكبر إيساكو ساتو رئيسا للوزراء قبل نصف قرن، الأمر الذى زاد من التكهنات بأن آبى قد يستقيل بعدما حقق هذا الإنجاز.
 
وقال آبى للصحفيين فى مقر إقامته الرسمى بعد زيارة مستشفى فى طوكيو "أريد الاعتناء بصحتى وأداء عملى على أكمل وجه". وأضاف أنه تسلم فى المستشفى نتائج فحص خضع له الأسبوع الماضى وأجرى فحوصا إضافية.
 
وقال آبي، الذى يحتفل بعيد ميلاده السادس والستين الشهر المقبل، إنه يرغب فى الحديث فى وقت لاحق عن الفحوص.
 
وقال يوشيهيدى سوجا المتحدث باسم الحكومة فى وقت سابق، إن آبى يجرى متابعة لفحص أجرى قبل أسبوع، وهو الفحص الذى استغرق سبع ساعات ونصف مما أجج المخاوف بشأن حالته الصحية.
 
لكن قناة نيبون تي.فى، نقلت عن عدة مصادر لم تسمها بالحكومة والحزب الحاكم أن آبى يتلقى علاجا من مرض مزمن وليس مجرد الخضوع لفحوص.
 
وآبى رئيس للوزراء لولاية ثانية منذ 2012، بعد ولاية سابقة استقال منها فجأة فى عام 2007 بسبب معاناته من مرض التهاب القولون التقرحي، وهو مرض بات يسيطر عليه الآن بدواء لم يكن متاحا فى السابق.
 
وتنتهى رئاسة آبى للحزب الديمقراطى الحر وبالتالى رئاسته للحكومة فى سبتمبر 2021 إلا إذا تنحى قبل ذلك.
 

اليابان

رئيس وزراء اليابان

شينزو ابى

طوكيو

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