وأضاف أن "القوات المسلحة ما زالت قومية وموحدة ومحترفة رغم أنف المتربصين الذين يريدون تفكيكها"، لافتا إلى أنها تعي دورها تماما في القيام بواجباتها مترفعة عن الفتن والدسائس.

وأوضح أن قيم القوات المسلحة ثابتة لا تتغير ولا يطالها تآمر لتفكيك أو تدمير، لافتا إلى استهداف مؤسسات وشركات القوات المسلحة الاقتصادية "التي يعلم الجميع أنها بُنيت من استقطاعات أفراد القوات المسلحة".

وشدد الحسين على أن القوات المسلحة لن تألوا جهدا في أن تمنح الشعب تلك الشركات والمؤسسات الاقتصادية إذا طلب الشعب.