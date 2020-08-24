رئيسة مجلس النواب البحرينى: العمل بروح الفريق الواحد لمصلحة الوطن والمواطن

وكالات

أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسةُ مجلس النواب البحرينى، أهميةَ العمل بروح الفريق الواحد داخل المجلس النيابي الذي يمثل شعبَ مملكة البحرين بمختلف أطيافه ومكوناته، مشددةً على ضرورة وضع مصلحةِ الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وذلك اِسترشاداً بالتوجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أشادت بجهود النواب خلال دور الانعقاد الماضي، وما قدموه من عملٍ دؤوب، بما في ذلك استمرار عملهم خلال الإجازة البرلمانية، عبر أعمال اللجان والتفاعل المتواصل مع المواطنين وقضاياهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الأثنين، مع عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، وأحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، ومحمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأحمد الأنصاري عضو لجنة الخدمات.

وخلال اللقاء تم بحث استعداداتِ دور الانعقاد القادم، وأولويات الملفات التي سيتم طرحها ، بما في ذلك مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وشددت على أن جل التشريعات التي يعمل مجلس النواب على تطويرها أو سنّها إنما تتوخى بالدرجة الأولى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدةً أن علاقة التعاون والتنسيق، والتكامل المستمر بين السطلتين التشريعية والتنفيذية، تعد ركيزة أساسية وقاعدة لحصد منجزات تشريعية تسهم في تقدم مملكة البحرين ونمائها في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم متواصل من الحكومة الموقرة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومتابعة حثيثة ومساندة بارزة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء