اليوم السابع
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رئيسا روسيا وبيلاروسيا يناقشان تطورات الأزمة فى مينسك

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:39 م
رئيسا روسيا وبيلاروسيا يناقشان تطورات الأزمة فى مينسك بوتين
كتب أحمد عرفة

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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الإثنين، تطورات الأزمة المستمرة في بيلاروس عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت الرئاسة الروسية أن الجانبين واصلا في المكالمة مناقشة الأوضاع فى بيلاروس، حيث أبلغ لوكاشينكو بوتين "بالإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف تطبيع الأحوال في البلاد".

وأضافت الرئاسة الروسية أن الجانبين تطرقا كذلك إلى قضايا التعاون الثنائي في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا. فيما أكد المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية أن بوتين ولوكاشينكو بحثا الأوضاع داخل بيلاروس والتطورات الخارجية حولها خاصة فى "الاتجاه الغربي".


بوتين

بيلاروسيا

روسيا

لوكاشينكو

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