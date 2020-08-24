دورة عن الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية للشباب والخريجين بالوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد - فريق المحافظات

نظم مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، دورة تدريبية عن (الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية) للشباب والخريجين بالشراكة بين المركز وجمعية الهلال الأحمر.

وحاضر فيها الدكتور مسعد عوض، المحاضر المتخصص فى مجال الإصابات والطب الرياضى والعلاج الطبيعي، محمد مسعد، المدرب المعتمد فى مجال الإسعافات الأولية الأساليب العلمية للتقييم المبدئى للمصاب، وخلف توفيق المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر وخبراء التدريب من فريق (TD) للتدريب والتنمية البشرية، بحضور منصور سعيد آدم، مدير مركز النيل وجريس شنودة مدير إدارة المتابعة بمركز النيل ومنظم الدورة.

استهدفت الدورة مجموعة من الشباب من الخريجين وطلاب الجامعات وكوادر التمريض والمسعفين. ويهدف البرنامج التدريبى الى تنمية المهارات الحياتية والتثقيف الصحى تواكبًا مع الأحداث اليومية من حوادث طرق وغيرها من الإصابات الطارئة فى المجتمع والتعرف على طرق الوقاية والأساليب العلمية فى التعامل معها.

أكد مدير مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد، أن محاور التدريب هى خطوات المسح الأولى للإسعافات الأولية وشرح الخطوات الصحيحة فى التعامل مع الإصابات المختلفة مثل إصابات الصدر سواء ان كانت مغلقة أو مفتوحة وإصابات البطن من حيث أعراضها وأساليب التعامل وايضا إصابات العين وكيفية عمل إسعافات أولية لها لحين العرض على المتخصص.

دورة الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية

دورة الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية

دورة الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية