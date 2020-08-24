اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

دورة عن الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية للشباب والخريجين بالوادى الجديد.. صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:59 ص
دورة عن الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية للشباب والخريجين بالوادى الجديد.. صور دورة الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية
الوادى الجديد - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، دورة تدريبية عن (الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية) للشباب والخريجين بالشراكة بين المركز وجمعية الهلال الأحمر.

 

وحاضر فيها الدكتور مسعد عوض، المحاضر المتخصص فى مجال الإصابات والطب الرياضى والعلاج الطبيعي، محمد مسعد، المدرب المعتمد فى مجال الإسعافات الأولية الأساليب العلمية للتقييم المبدئى للمصاب، وخلف توفيق المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر وخبراء التدريب من فريق (TD) للتدريب والتنمية البشرية، بحضور منصور سعيد آدم، مدير مركز النيل وجريس شنودة مدير إدارة المتابعة بمركز النيل ومنظم الدورة.

 

استهدفت الدورة مجموعة من الشباب من الخريجين وطلاب الجامعات وكوادر التمريض والمسعفين. ويهدف البرنامج التدريبى الى تنمية المهارات الحياتية والتثقيف الصحى تواكبًا مع الأحداث اليومية من حوادث طرق وغيرها من الإصابات الطارئة فى المجتمع والتعرف على طرق الوقاية والأساليب العلمية فى التعامل معها.

 

أكد مدير مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد، أن محاور التدريب هى خطوات المسح الأولى للإسعافات الأولية وشرح الخطوات الصحيحة فى التعامل مع الإصابات المختلفة مثل إصابات الصدر سواء ان كانت مغلقة أو مفتوحة وإصابات البطن من حيث أعراضها وأساليب التعامل وايضا إصابات العين وكيفية عمل إسعافات أولية لها لحين العرض على المتخصص.

 

received_254361065584170
دورة الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية

 

received_635851783981391
دورة الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية

received_2391750997785951

دورة الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية

received_3217013128391699

دورة الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادى الجديد

النيل للاعلام بالوادى الجديد

الإسعافات الأولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرق الهلال الأحمر تنتشر بلجان بنى سويف تحسبا للطوارئ ومساعدة كبار السن

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 06:55 م

صور.. سيدات العوامية فى طوابير أمام اللجان والهلال الأحمر يعقم الناخبين لمكافحة العدوى

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 04:03 م

الهلال الأحمر ببنى سويف: لدينا 15 فريقا داخل لجان انتخابات الشيوخ

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 12:33 م

الهلال الأحمر: اللجان الانتخابية ملتزمة بالتباعد ولم نرصد حالات اشتباه

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 01:57 م

لجنة من الهلال الأحمر تزور لجنة انتخابات الشيوخ بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 01:20 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة