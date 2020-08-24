خفض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الثانوى العام لـ243 درجة بدمياط

دمياط - فريق المحافظات

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض المدارس الثانوية ، التى بها أماكن شاغرة بعدد من الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة من مجموع 245 درجة إلى مجموع 243 درجة.

هذا وقد أكدت المحافظ على، عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بتوجيه كل إدارة تعليمية بتسكين طلابها بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها وذلك تيسيرا على أولياء الأمور مع مراعاة البعد الاجتماعى والأسرى.

كما إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالموافقة على المذكرة الواردة من مديرية التربية والتعليم بشأن فتح عدد من القاعات الجديدة لمرحلة المستوى الأول لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات و الرسمية المتميزة للغات على مستوى محافظة دمياط للعام الدراسى 2020/ 2021 ، وذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور المتقدمين بإلحاق أبنائهم لهذه النوعية من التعليم بما يحقق استيعاب جميع الأطفال البالغين من العمر ٥ سنوات بتلك المدارس .

فيما وقد أوضح عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم أنه وبعد إتمام الحصر المطلوب بكل إدارة تعليمية، سوف يتم توفير عدد 5 قاعات بإدارة دمياط التعليمية وعدد 8 قاعات بإدارة دمياط الجديدة التعليمية وكذا قاعة واحدة بفارسكور و3 أخرى بإدارة الزرقا التعليمية بإجمالى 17 قاعة.

يأتى ذلك تلببة لرغبات أولياء الأمور.. محافظ دمياط توافق على فتح عدد من القاعات الجديدة للمستوى الأول برياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات و المتميزة للغات