اليوم السابع
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خبير ليبى يوضح تفاصيل دراسة فتح حساب خاص لواردات النفط الليبى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:37 م
خبير ليبى يوضح تفاصيل دراسة فتح حساب خاص لواردات النفط الليبى حفتر والجيش الليبي وخريطة الهلال النفطي
كتب أحمد جمعة

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قال الخبير الاقتصادي الليبى، فوزي عمار، إن حل إغلاق حقول النفط جاء من الجانب الأمريكى، خاصة بعد الاتفاق على فتح حساب خاص لواردات النفط الليبية، لأن محافظ مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس "الصديق الكبير"، لا يملك شرعية لإدارة المصرف المركزى. وأكد الخبير الاقتصادى الليبي لـ"اليوم السابع" أن الحل الأمريكى نجح فى إعادة فتح الحقول النفطية لاستئناف عمليات التصدير مقابل تحويل أموال واردات النفط الليبي إلى حساب مجمد لحين إيجاد حل سياسي، حيث أن طرفى النزاع في ليبيا فقدا الثقة، ما استدعى إيجاد صيغة جديدة للاتفاق خاصة أن مؤتمر برلين دعا لتشكيل ثلاث لجان هي سياسية واقتصادية وعسكرية.
 
 
ولفت عمار، إلى أن اجتماع اللجنة الاقتصادية سينعقد قريبا جدا للتشاور حول تفاصيل فتح حساب بنكي خاص لواردات النفط الليبية ومدة تجميد الحساب، موضحا أن قرار فتح الحقول النفطية سينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الليبى لأن أموال النفط لن تذهب لمصرف ليبيا المركزى فى طرابلس الذى يمول الميليشيات فى ظل عدم وجود رقابة على المصرف المركزى، مؤكدا أن الحل الأمريكى جيد ونأمل أن تستمر تلك الحلول متمثلة فى الحل الأمريكى أو المبادرة المصرية ومخرجات مؤتمر برلين، على حد قوله.
 
 

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