بيروت (أ ش أ)

قالت السفارة الأمريكية في بيروت اليوم الاثنين، إن هناك خبراء من مختلف وكالات الحكومة الأمريكية، يجرون كشفا على المستشفيات المحلية اللبنانية، بهدف تقدير الأضرار والحالة التشغيلية واحتياجات المرضى، وأشارت السفارة الأمريكية في بيروت - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إلى أن " الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائها في المجالين الإنساني والصحي؛ لدعم الشعب اللبناني".