جيش بيلاروسيا يعلن وضع بعض وحداته فى حالة التأهب القصوى

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن انطلاق المرحلة الثالثة من اختبار الجاهزية القتالية للجيش، يتم في إطارها وضع بعض الوحدات في حالة التأهب القصوى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن المرحلة الثالثة تبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين بقيادة رئيس أركان القوات المسلحة البيلاروسية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التأكد من القدرات القتالية للجيش، بما فيها القدرة على تنفيذ المهام وسط أوضاع متغيرة بسرعة.

وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية أنه سيتم وضع بعض الوحدات في حالة التأهب القصوى مع استدعاء العسكريين من الاحتياط لافتة إلى إجراء مناورات تكتيكية عقب اختتام الاختبار.

وكان وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين أعلن في وقت سابق أن بيلاروس تتعرض لتدخلات في شؤونها من الخارج، وبادر إلى إجراء المناورات التكتيكية على المحاور الغربية.