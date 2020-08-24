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جولة لتليفزيون اليوم السابع بحديقة الحيوان بعد تشغيلها لأول مرة منذ 6 أشهر

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:50 م
جولة لتليفزيون اليوم السابع بحديقة الحيوان بعد تشغيلها لأول مرة منذ 6 أشهر تليفزيون اليوم السابع في جولة من حديقة الحيوان بالجيزة
تامر إمام

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قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من داخل حديقة الحيوان بالجيزة، في أول يوم لإعادة تشغيلها بعد توقف استمر 6 أشهر بسبب أزمة كورونا.

واستضاف تليفزيون اليوم السابع، مصطفى جابر مراسل اليوم السابع، الذي أوضح أن الإقبال كان طبيعيا ولم يتم رصد حالات زحام لافتة للنظر. وأشار جابر إلى أن الأطفال حرصوا على مشاهدة الحيوانات داخل الحديقة، كما التزمت العائلات بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأوضح جابر أن المواطنين حرصوا على الحضور والتواجد منذ الساعات الأولى لفتح الحديقة، وكانوا حريصين على الالتزام بإجراء كشف الحرارة، لافتا إلى أن عدد من المواطنين لم يلتزم بالكمامة.

وأضاف جابر، أن سعر التذكرة هو 5 جنيهات للفرد الواحد، وتم التأكد من وجود أجهزة كشف الحرارة على بوابات الدخول.

وأشار إلى أن الحديقة استعدت بشكل واضح لاستقبال الزائرين من حيث تطهير وتعقيم الحديقة بالكامل، ووضع لوحات إرشادية بمختلف أنحاء الحديقة لتحذير المواطنين من لمس الحيوانات ومطالبتهم بمراعاة الإجراءات الاحترازية، كذلك تم تهيئة الحيوانات وتزيين أماكن جلوس المواطنين داخل الحديقة.


حديقة الحيوان بالجيزة

جبلاية القرود

بيت الأسود

كورونا

الحدائق

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