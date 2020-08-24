تونس.. 80 إصابة جديدة بكورونا من ضمنها 71 حالة محلية

كتب الوكالات

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم عن تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 71 حالة محلية و9 حالات وافدة، وأفادت بأنه ومنذ فتح الحدود فى 27 يونيو 2020، تم تسجيل 1615 حالة مؤكدة حاملة لفيروس كورونا منها 484 حالة وافدة و1131 حالة محلية و21 حالة وفاة.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أشارت إلى وجود 38 مصابا فى المستشفيات من بينهم 9 بأقسام العناية المركزة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغ 1288، فيما بلغ عدد المرضى الحاملين للأعراض 160 حالة.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت فى وقت ماضى، أنها ستفرض حظرا للتجول من الساعة الخامسة مساء الى الساعة الخامسة صباحا اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية فى بلدتين جنوبى البلاد للمساعدة فى احتواء تفشى فيروس كورونا.

وتسعى الدولة الواقعة فى شمال أفريقيا، إلى مواجهة الموجة الثانية للفيروس منذ أن أعادت فتح حدودها فى 27 يونيو فى إطار خطوات لتخفيف الإغلاق وإنعاش الاقتصاد وخاصة صناعة السياحة الحيوية.

لكن منذ ذلك الحين، سجلت تونس عودة كبيرة للعدوى، تجاوزت 100 حالة فى اليوم خلال الأسبوعين الماضيين.

وسيستمر حظر التجول فى بلدتى الحامة والحامة الغربية حتى 27 أغسطس.

وقالت الحكومة، التى أعلنت 2543 حالة إصابة بالفيروس إلى جانب 63 حالة وفاة، إنها لن تغلق الاقتصاد مرة أخرى لأن الخسائر الناجمة عن الإغلاق كانت فادحة.