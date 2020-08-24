تنفيذ 72 قرار إزالة على المجارى المائية بإدكو والمحمودية فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة، من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة كافة أشكال التعديات لأحكام سيطرة أجهزة الدولة على المجارى المائية ومنافعها.

وتم تنفيذ 72 قرار إزالة على إجمالى مساحة 7684 م2 بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشرطة وذلك على النحو التالى :-

تنفيذ 10 قرارات إزالة عباره عن مباني وزراعات على مصرف الطلمبات الرئيسى بزمام هندسة صرف ادكو بمساحه 3487م٢، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المحمودية تم تنفيذ 62 قرار إزالة على ترعة المحمودية بزمام هندسة رى المحمودية عبارة عن 40 قرار إزالة لمباني بالطوب الأبيض و الخرسانة بمسطح 2592م٢ و 22 قرار إزالة لزراعات بمسطح 1605م٢ .

وقامت مديرية الرى بالبحيرة بمتابعة استكمال الأعمال بعملية تأهيل ترعة الإشرافية من النخلة بهندسة رى أبو حمص بالإداره العامة لرى البحيرة، والبدء في أعمال إحلال وتجديد كوبرى المصب مصرف 4 وجاري أعمال التشوينات ضمن عمليه الأعمال الصناعية اللازمه لتوسيع وتعميق المصارف الفرعية، متابعة الأعمال الختامية الخاصة بإحلال وتجديد 2 بوابة بترعة الناصرى الآخذة من ترعة المحمودية بهندسة كفر الدوار.