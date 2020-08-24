اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:30 م
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تموين المنيا يحرر 35 مخالفة تموينية بالمرور على الأسواق ومحطات الطاقة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:12 م
تموين المنيا يحرر 35 مخالفة تموينية بالمرور على الأسواق ومحطات الطاقة حملة تموينية - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتي من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد المحافظ  علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم تحرير 35 مخالفة خلال الحملات على الأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – التلاعب بالمقررات التموينية – قضايا اخري متنوعة.

 

 


المخابز البلدية

الأسواق

محطات توزيع الطاقة

المواد البترولية

محافظه المنيا

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