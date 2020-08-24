تموين المنيا يحرر 35 مخالفة تموينية بالمرور على الأسواق ومحطات الطاقة

تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتي من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات من اجل الارتقاء بالمجتمع.
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم تحرير 35 مخالفة خلال الحملات على الأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – التلاعب بالمقررات التموينية – قضايا اخري متنوعة.
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