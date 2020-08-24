تكلفته 38 مليون جنيه.. 10 معلومات عن تطوير كورنيش النيل ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

اتخذت محافظة القليوبية خطوات جادة للارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بنها، وعلى رأس تلك الأعمال مشروع تطوير كورنيش النيل، والذي بدأت المحافظة فعليا في أعمال التطوير ليكون متنفسا لأبناء المدينة والمناطق المحيطة بها، خاصة وأنها تحتضن نهر النيل، وذلك بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات والتطوير الحضاري بالمحافظة، ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول عملية التطوير، والتى جاءت على النحو التالى:

1- تشمل أعمال التطوير تجديد كافة عناصر كورنيش النيل ببنها مع الاهتمام بالتشجير

2- تستهدف زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات

3- تركيب برجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي

4- تتضمن أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه

5- الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء ودهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة

6- المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى

7- يتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع ٨ كمداخل للكورنيش

8- تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه

9- كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة

10- المشروع سيعمل على إبراز الوجه الحضاري للعاصمة وعودتها لمكانته مرة أخرى