تكريم ابنة الطبيبة إيمان إبراهيم شهيدة كورونا بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة صحة بنى سويف، اليوم الاثنين، أسرة الدكتورة إيمان إبراهيم، طبيب وحدة أطواب الصحية بالواسطى، والتى وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك لتكريم ابنتها مروة محمود عبد الباسط لنجاحها فى الثانوية العامة بعد حصولها على مجموع 96.5%. ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر إلى أسرة الدكتورة إيمان إبراهيم، متمنيا مزيد من التوفيق والنجاح ولنجلتها مروة محمود.

وشهدت محافظة بنى سويف وفاة الدكتورة "إيمان إبراهيم" طبيبة وحدة أطواب الصحية التابعة لإدارة الواسطى الصحية، فى 14 يونيو الماضي، والتى وافتها المنية بمستشفى سمسطا المركزى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

جانب من التكريم