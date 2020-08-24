تعافى وخروج 283 حالة من مصابى كورونا بمستشفى الحميات بقنا (صور)

قنا فريق المحافظات

تفقدت اللجنة المختصة بالمرور على مستشفى حميات قنا سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائيةلحماية المرضى والأطباء والتمريض والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمرور اليومى على مستشفيات العزل وتحت إشراف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا

وتفقد أعضاء اللجنة خلال جولتهم أقسام(الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن) ، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة منتوزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة ، كما تم التأكد من توافر الاجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الادوية والامصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية ،كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى .

جدير بالذكر أنه تم تعافى وخروج 9 حالات بالمستشفى منذ الأربعاء الماضى ليصل اجمالى حالات التعافى والخروج من مستشفى حميات قنا إلى 283 حالة مصابة بفيروس كورونا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية .